Тело мужчины обнаружено при тушении машин на Ракитовском шоссе в Самаре

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В четверг, 17 ноября, примерно в 22:38, произошел пожар на Ракитовском шоссе, 2а в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.