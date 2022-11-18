Два пенсионера пострадали при пожаре на Пугачевском тракте в Самаре

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В четверг, 17 ноября, около 19:17, начался пожар в квартире на Пугачевском тракте, 55 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.