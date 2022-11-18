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Страхование Финансы

ВСК назвала стоимость ОСАГО для Деда Мороза

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОСАГО является обязательным видом страхования, и даже Дед Мороз не может стать исключением. В преддверии новогодних праздников в Страховой Дом ВСК обратились помощники главного новогоднего волшебника с просьбой рассчитать стоимость страховки для его саней. По оценкам компании, ОСАГО Деду Морозу обойдется всего немногим более 600 рублей — это почти в 10 раз меньше, чем для среднестатистического российского автомобилиста. А вот если он решит включить в полис свою внучку Снегурочку, стоимость страховой программы составит уже более 20 тыс.

Низкая стоимость ОСАГО для Деда Мороза обусловлена сразу несколькими факторами. Так, при оформлении полиса в офисе ВСК базовый тариф для дедушки составил бы 1646 рублей. Так как транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), коэффициент территории (КТ), который присваивается в зависимости от региона, составляет 0,92.

Кроме того, Дед Мороз является аккуратным водителем — не попадает в ДТП, не нарушает правил дорожного движения, поэтому ему начисляется понижающий коэффициент бонус-малус (КБМ) — 0,46. Коэффициент возраст-стаж (КВС) для такого опытного водителя составит 0,83. А суммарная мощность саней, запряженных тройкой "волшебных" лошадей, составляет не более 90 лошадиных сил (каждая лошадь в "волшебной тройке" дает по 30 л. с.), поэтому коэффициент мощности (КМ) равен 1,1. Итого стоимость ОСАГО для Деда Мороза составляет всего 636 рублей.

Но что, если дедушка решит включить в страховку и свою внучку, которой как раз исполнилось 18 лет. Так как Снегурочка является молодым и неопытным водителем, стоимость полиса вырастет сразу до 20 252 рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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