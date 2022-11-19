Дмитрий Азаров поддержал инициативу об установке памятной доски Борису Кожину

Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить памятную доску Борису Александровичу Кожину, корифею самарской журналистики, члену Союза журналистов России, Союза кинематографистов России, писателю, сценаристу, педагогу — человеку, внесшему огромный вклад в развитие культуры Самарской области.
Инициативу поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Памятную доску предлагается установить в Самаре, на стене дома, в котором жил Борис Кожин.
Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 г., оставив большое наследие, он — редактор более 400 номеров киножурнала "Поволжье", около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе.
19 ноября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет арт-показ новой документальной картины "Борис Кожин. Гражданин Самары" (12+). Фильм снят студией "Волга фильм". Автор сценария — Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор, народный артист Российской Федерации, лауреат многих престижных премий Марк Левянт.
Перед арт-показом фильма "Борис Кожин. Гражданин Самары" со вступительным словом выступит главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный, который лично знал Бориса Кожина.
Количество мест ограниченно, обязательна запись по тел.: (846) 335-68-73.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.