Дмитрий Азаров поддержал инициативу об установке памятной доски Борису Кожину

Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить памятную доску Борису Александровичу Кожину, корифею самарской журналистики, члену Союза журналистов России, Союза кинематографистов России, писателю, сценаристу, педагогу — человеку, внесшему огромный вклад в развитие культуры Самарской области.

Инициативу поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Памятную доску предлагается установить в Самаре, на стене дома, в котором жил Борис Кожин.

Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 г., оставив большое наследие, он — редактор более 400 номеров киножурнала "Поволжье", около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе.

19 ноября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет арт-показ новой документальной картины "Борис Кожин. Гражданин Самары" (12+). Фильм снят студией "Волга фильм". Автор сценария — Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор, народный артист Российской Федерации, лауреат многих престижных премий Марк Левянт.

Перед арт-показом фильма "Борис Кожин. Гражданин Самары" со вступительным словом выступит главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный, который лично знал Бориса Кожина.

Количество мест ограниченно, обязательна запись по тел.: (846) 335-68-73.