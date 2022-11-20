Хоккеисты "Лады" обыграли питерский "Динамо"

В субботу, 19 ноября, в Тольятти хоккеисты местной "Лады" сыграли с петербуржским "Динамо".
Волжане забили одну шайбу в первом периоде и две — в третьем. В итоге "Лада" выиграла со счетом 3:1.
Следующую игру тольяттинцы проведут дома 21 ноября со СКА-Нева.
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