"Росгосстрах" выплатил владельцам АЗС за беспечность водителей почти 8,4 млн рублей

Пользующиеся популярностью в соцсетях видеоролики о невнимательных водителях, уезжающих с заправочной станции, позабыв достать из горловины бензобака и вернуть на место топливораздаточный кран, отражают довольно распространенное для России явление. Об этом свидетельствует статистика выплат "Росгосстраха" владельцам АЗС, имущество которых было повреждено беспечными автомобилистами. Только в этом году по своим полисам ОСАГО страховщик возместил ущерб за различные происшествия на бензоколонках в объеме почти 8,4 млн рублей.
Безусловно, в эту сумму входят и выплаты по совсем не комичным страховым случаям — авариям с повреждениями ценовых стел и табло, колонок, островков безопасности и зданий АЗС. На фоне этих происшествий ущерб из-за обрывов топливных шлангов, повреждения разрывных муфт, возвратных механизмов и "пистолетов" кажется не самым значительным. Но, как показывает статистика "Росгосстраха", именно невнимательность и забывчивость водителей чаще всего становится причиной обращения владельцев автозаправочных станций в страховую компанию. Так, в этом году страховщик урегулировал уже более 300 убытков на АЗС, и 176 из них были следствием повреждения шлангов, муфт и топливораздаточных кранов. Часть заявлений еще находятся в стадии урегулирования.
"Повреждения и, следовательно, размер возмещения бывают самые разные — в зависимости от того, как быстро водитель осознал свою оплошность, и от, если так можно выразиться, вандалоустойчивости колонки, — поясняет начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Ущерб за порванный шланг или погнутый носик "пистолета" может составлять несколько тысяч рублей, а вот когда заодно выходят из строя механизмы колонки, электроника, повреждаются ее декоративные панели и табло, речь идет уже о десятках тысяч рублей. Естественно, мы проверяем обстоятельства таких происшествий, и если вина нашего страхователя установлена и задокументирована, возмещаем ущерб владельцу АЗС".
Больше всего происшествий на АЗС в этом году было зарегистрировано страховщиком в Москве — на столицу приходится чуть более 7% обращений. Далее следуют Белгородская область (тоже около 7%), Орловская (6,4%), Самарская (6%), Тульская (5%), Иркутская (4,5%) и Московская (4,1%) области. Из Псковской области поступило 2,6% обращений, по 2,3% приходится сразу на пять регионов: Вологодскую, Калужскую, Томскую и Тюменскую области, а также Республику Чувашию. Примечательно, что в Санкт-Петербурге зафиксировано в 6 раз меньше инцидентов, чем в Москве.
По словам Александра Казимова, расхожее представление о том, что невнимательность при заправке свойственна преимущественно женщинам, статистикой "Росгосстраха" не подтверждается — виновниками подавляющего большинства подобных инцидентов являются мужчины. В том числе и водители-профессионалы, которые, порой недооценивают габариты своих грузовиков, что приводит к серьезным повреждениям конструкции заправочной станции — за урон навесам над АЗС страховщик в этом году тоже выплачивал возмещение.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.