"Росгосстрах" выплатил владельцам АЗС за беспечность водителей почти 8,4 млн рублей

Пользующиеся популярностью в соцсетях видеоролики о невнимательных водителях, уезжающих с заправочной станции, позабыв достать из горловины бензобака и вернуть на место топливораздаточный кран, отражают довольно распространенное для России явление. Об этом свидетельствует статистика выплат "Росгосстраха" владельцам АЗС, имущество которых было повреждено беспечными автомобилистами. Только в этом году по своим полисам ОСАГО страховщик возместил ущерб за различные происшествия на бензоколонках в объеме почти 8,4 млн рублей.

Безусловно, в эту сумму входят и выплаты по совсем не комичным страховым случаям — авариям с повреждениями ценовых стел и табло, колонок, островков безопасности и зданий АЗС. На фоне этих происшествий ущерб из-за обрывов топливных шлангов, повреждения разрывных муфт, возвратных механизмов и "пистолетов" кажется не самым значительным. Но, как показывает статистика "Росгосстраха", именно невнимательность и забывчивость водителей чаще всего становится причиной обращения владельцев автозаправочных станций в страховую компанию. Так, в этом году страховщик урегулировал уже более 300 убытков на АЗС, и 176 из них были следствием повреждения шлангов, муфт и топливораздаточных кранов. Часть заявлений еще находятся в стадии урегулирования.

"Повреждения и, следовательно, размер возмещения бывают самые разные — в зависимости от того, как быстро водитель осознал свою оплошность, и от, если так можно выразиться, вандалоустойчивости колонки, — поясняет начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Ущерб за порванный шланг или погнутый носик "пистолета" может составлять несколько тысяч рублей, а вот когда заодно выходят из строя механизмы колонки, электроника, повреждаются ее декоративные панели и табло, речь идет уже о десятках тысяч рублей. Естественно, мы проверяем обстоятельства таких происшествий, и если вина нашего страхователя установлена и задокументирована, возмещаем ущерб владельцу АЗС".

Больше всего происшествий на АЗС в этом году было зарегистрировано страховщиком в Москве — на столицу приходится чуть более 7% обращений. Далее следуют Белгородская область (тоже около 7%), Орловская (6,4%), Самарская (6%), Тульская (5%), Иркутская (4,5%) и Московская (4,1%) области. Из Псковской области поступило 2,6% обращений, по 2,3% приходится сразу на пять регионов: Вологодскую, Калужскую, Томскую и Тюменскую области, а также Республику Чувашию. Примечательно, что в Санкт-Петербурге зафиксировано в 6 раз меньше инцидентов, чем в Москве.

По словам Александра Казимова, расхожее представление о том, что невнимательность при заправке свойственна преимущественно женщинам, статистикой "Росгосстраха" не подтверждается — виновниками подавляющего большинства подобных инцидентов являются мужчины. В том числе и водители-профессионалы, которые, порой недооценивают габариты своих грузовиков, что приводит к серьезным повреждениям конструкции заправочной станции — за урон навесам над АЗС страховщик в этом году тоже выплачивал возмещение.