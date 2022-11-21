Ростовчане полюбили терапевтов: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%

С начала года в Ростовской области заметно вырос спрос на ДМС — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, число обращений от жителей региона к врачам в рамках добровольного медицинского страхования выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Пик спроса в 2022 году пришелся на май — 25% консультаций, реже всего ростовчане ходили к врачам в августе — 2%. Средняя стоимость полиса для корпоративного клиента — составляет 20 300 рублей.

Самыми востребованными специалистами по ДМС в Ростовской области являются терапевты — на них приходится до 19% обращений. В Топ-5 также входят неврологи (13%), отоларингологи (11%), акушер-гинекологи (10%) и офтальмологи (8%). Реже всего ростовчане обращаются по ДМС к педиатрам, пульманологам, психотерапевтам и диетологам.

Пик обращений к терапевтам в Ростовской области приходится на май, октябрь и ноябрь. К гинекологам ростовчанки чаще всего обращаются в феврале. Неврологические заболевания у жителей региона обычно обостряются в феврале и ноябре, а отоларингологические весной — в марте и апреле.

По оценкам ВСК, тщательнее всего за своим здоровьем следят ростовчане в возрасте 30-40 лет — 34% обращений к врачам по ДМС в 2022 году. На втором месте пациенты в возрасте 40-50 лет — 25%, на третьем — 50-60 лет, всего 17% обращений. А вот жители региона старше 60 лет и младше 30 посещают врачей реже, на них приходится суммарно не более 23% консультаций.

"ДМС является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов страхового рынка, в том числе и в Ростовской области. Для нас добровольное страхование является одним из наиболее приоритетных направлений. За 30 лет работы нам уже удалось достичь заметных успехов — Ростовский филиал стабильно входит в топ-3 страховщиков ДМС в регионе, доля компании на рынке составляет около 7%. Востребованность добровольного медицинского страхования сейчас обусловлена множеством причин — россияне в целом стали больше заботиться о собственном здоровье, а качество сервиса и медицинской помощи, подорожание платных услуг становятся решающими факторами в пользу ДМС", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.