Ростовчане полюбили терапевтов: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%

С начала года в Ростовской области заметно вырос спрос на ДМС — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, число обращений от жителей региона к врачам в рамках добровольного медицинского страхования выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Пик спроса в 2022 году пришелся на май — 25% консультаций, реже всего ростовчане ходили к врачам в августе — 2%. Средняя стоимость полиса для корпоративного клиента — составляет 20 300 рублей.
Самыми востребованными специалистами по ДМС в Ростовской области являются терапевты — на них приходится до 19% обращений. В Топ-5 также входят неврологи (13%), отоларингологи (11%), акушер-гинекологи (10%) и офтальмологи (8%). Реже всего ростовчане обращаются по ДМС к педиатрам, пульманологам, психотерапевтам и диетологам.
Пик обращений к терапевтам в Ростовской области приходится на май, октябрь и ноябрь. К гинекологам ростовчанки чаще всего обращаются в феврале. Неврологические заболевания у жителей региона обычно обостряются в феврале и ноябре, а отоларингологические весной — в марте и апреле.
По оценкам ВСК, тщательнее всего за своим здоровьем следят ростовчане в возрасте 30-40 лет — 34% обращений к врачам по ДМС в 2022 году. На втором месте пациенты в возрасте 40-50 лет — 25%, на третьем — 50-60 лет, всего 17% обращений. А вот жители региона старше 60 лет и младше 30 посещают врачей реже, на них приходится суммарно не более 23% консультаций.
"ДМС является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов страхового рынка, в том числе и в Ростовской области. Для нас добровольное страхование является одним из наиболее приоритетных направлений. За 30 лет работы нам уже удалось достичь заметных успехов — Ростовский филиал стабильно входит в топ-3 страховщиков ДМС в регионе, доля компании на рынке составляет около 7%. Востребованность добровольного медицинского страхования сейчас обусловлена множеством причин — россияне в целом стали больше заботиться о собственном здоровье, а качество сервиса и медицинской помощи, подорожание платных услуг становятся решающими факторами в пользу ДМС", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.