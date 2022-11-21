16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Ростовчане полюбили терапевтов: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала года в Ростовской области заметно вырос спрос на ДМС — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, число обращений от жителей региона к врачам в рамках добровольного медицинского страхования выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Пик спроса в 2022 году пришелся на май — 25% консультаций, реже всего ростовчане ходили к врачам в августе — 2%. Средняя стоимость полиса для корпоративного клиента — составляет 20 300 рублей.

Самыми востребованными специалистами по ДМС в Ростовской области являются терапевты — на них приходится до 19% обращений. В Топ-5 также входят неврологи (13%), отоларингологи (11%), акушер-гинекологи (10%) и офтальмологи (8%). Реже всего ростовчане обращаются по ДМС к педиатрам, пульманологам, психотерапевтам и диетологам.

Пик обращений к терапевтам в Ростовской области приходится на май, октябрь и ноябрь. К гинекологам ростовчанки чаще всего обращаются в феврале. Неврологические заболевания у жителей региона обычно обостряются в феврале и ноябре, а отоларингологические весной — в марте и апреле.

По оценкам ВСК, тщательнее всего за своим здоровьем следят ростовчане в возрасте 30-40 лет — 34% обращений к врачам по ДМС в 2022 году. На втором месте пациенты в возрасте 40-50 лет — 25%, на третьем — 50-60 лет, всего 17% обращений. А вот жители региона старше 60 лет и младше 30 посещают врачей реже, на них приходится суммарно не более 23% консультаций.

"ДМС является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов страхового рынка, в том числе и в Ростовской области. Для нас добровольное страхование является одним из наиболее приоритетных направлений. За 30 лет работы нам уже удалось достичь заметных успехов — Ростовский филиал стабильно входит в топ-3 страховщиков ДМС в регионе, доля компании на рынке составляет около 7%. Востребованность добровольного медицинского страхования сейчас обусловлена множеством причин — россияне в целом стали больше заботиться о собственном здоровье, а качество сервиса и медицинской помощи, подорожание платных услуг становятся решающими факторами в пользу ДМС", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4