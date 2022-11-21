По инициативе губернатора молодые специалисты будут обучаться по программам цифровой трансформации

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области. В нем приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак; члены наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" — заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона.

"Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Это касается абсолютно всех направлений развития нашей страны. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", — сообщил Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Самарская область является одним из крупнейших промышленных регионов России, обладает значимым производственным, инвестиционным и научно-инновационным потенциалом, не случайно именно Самарская область стала регионом — инициатором создания крупнейшего в России научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", подчеркнул губернатор.

Он также напомнил о том, что в рамках недавно состоявшейся межрегиональной IТ-конференции было подписано соглашение с Ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", которое подразумевает сотрудничество в рамках обмена научно-технической информацией, содействие в тестировании программных продуктов и цифровых технологий членов ассоциации, а также разработка предложений по реализации проектов на территории Самарской области.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности. "Я считаю, что сегодня это одна из тех сфер, которые содержат в себе значительный ресурс нашего развития", — отметил он.

"Мы работаем в рамках отраслевых комитетов, индустриальных центров компетенций над тем, чтобы вместе с промышленностью, разработчиками софта восполнить имеющиеся у нас пробелы с точки зрения программного обеспечения, которое должно способствовать повышению эффективности и производительности труда на предприятиях нашей промышленности", — заявил Василий Шпак.

Также он рассказал о существующих государственных мерах поддержки, о возможностях получения грантов для участия в работе индустриальных центров компетенций по разработке и внедрению недостающего ПО.

"Работает и государственная информационная система промышленности, через нее оказываются государственные услуги сфере промышленности, там есть отдельный сервис — можно пройти анкетирование и получить паспорт цифровой зрелости, на который мы будем ориентироваться в оценке в целом по отраслям и регионам цифрового статуса", — сообщил он.

В рамках нацпроекта "Производительность труда" на платформе эффективность.рф представлены отечественные цифровые решения, любое предприятие промышленности может пройти тестирование и при помощи консультантов подобрать те, что необходимы для его производственных процессов, а также подобрать необходимые меры поддержки по их внедрению.

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель ПИШ "Цифровой инжиниринг", руководитель Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии", руководитель центра компетенций НТИ "Новые производственные технологии" и инжинирингового центра университета Алексей Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Лидерами в этой работе являются сфера двигателестроения (Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация) и атомная отрасль (Росатом).

Цифровой двойник — это система математических и компьютерных моделей изделия, а также электронных документов, описывающая структуру, функциональность и поведение разрабатываемого или эксплуатируемого изделия на различных стадиях жизненного цикла. На стадии разработки с помощью этой технологии можно улучшить качество проектирования изделия, сократить количество и повысить результативность испытаний опытного образца и проработку конструкторской документации. На стадии производства серийных изделий технология позволяет откорректировать или разработать технологическую документацию изделия в зависимости от конкретных производственных условий, на стадии эксплуатации — автоматизировать планирование применения изделия, принимать обоснованные решения о его техническом обслуживании и ремонте.

Алексей Боровков высоко оценил процесс цифровизации в регионе и включенность в него предприятий. "Перед совещанием мы провели опрос предприятий Самарской области — откликнулось достаточно много — по определенной методике: от разработки и проектирования до производства и бизнес-процессов. Цель таких опросов — сформировать информацию для обсуждения дальнейших шагов и создания дорожной карты с учетом возможностей и ресурсов, которые есть. И самое важное — фокусировка на решении актуальных задач, критически важных для конкретного предприятия. У нас есть такой опыт работы и с крупнейшими корпорациями, вертикально интегрированными корпорациями и отдельными дочерними предприятиями".

Также Алексей Боровков рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в рамках цифровизации. Это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний. Образовательный блок оценил Глава региона: "Это перспективная идея и в рамках бережливого производства. Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать".

Он предложил на региональном уровне реализовать такой проект, тем более в области работает региональная команда центра компетенций, есть сотрудничество и с ОДК, и с Ростехом. К этой работе по поручению Губернатора подключится и Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" — одна из компаний, активно внедряющих цифровую трансформацию. "Мы делаем ставку на импортозамещение иностранного ПО, охватываем все направления — НИОКР и планирование, производственные процессы, управление качеством выпускаемой продукции и послепродажное обслуживание авиационной техники. Цифровые двойники — это стержень, вокруг которого строится весь НИОКР и не только — они используются даже в послепродажном обслуживании. Предприятие "ОДК-Кузнецов" на сегодняшний день самое быстрорастущее предприятие, много вкладывается в его развитие, в том числе в цифровые технологии. Его служба цифровой трансформации — одна из лучших среди предприятий ОДК. Мы готовы делиться опытом и наработками с регионом", — отметил директор по цифровой трансформации АО ОДК Вячеслав Христолюбов.

По мнению генерального конструктора ПАО "ОДК-Кузнецов" Павла Чупина, сейчас на производстве уже невозможно обойтись без цифровых двойников. "Если раньше мы двигатель разрабатывали в течение 10-15 лет, то задача по тем проектам, которые ведутся сегодня, — 4-5 лет. Нам с первого раза надо пройти весь объем сложнейших испытаний, это миллиарды рублей. Наша задача — один раз испытать и подтвердить. Но чтобы это получилось, нужно очень долго "гонять" через цифровые двойники сотни вариантов конструкций. Ведь каждая неудача отбрасывает на несколько лет назад, это колоссальные переделки. Опыт прохождения испытания с первого раза есть. Сейчас мы не можем совсем отменить эксперимент, но по мере того, как будут развиваться цифровые двойники, как будет накапливаться база успешных испытаний решений, сделанных по цифровым двойникам, будет трансформироваться и нормативная база".

В планах предприятия — в рамках передовой инженерной аэрокосмической школы совместно с Самарским университетом развернуть учебное подразделение, чтобы студенты приходили уже подготовленными в части цифровизации.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе реализуется программа "Крылья Ростеха". Это курируемая государственной корпорацией "Ростех" программа АО "ОДК" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли.

"Прекрасная программа работает, огромное спасибо "Ростеху", лично Сергею Викторовичу Чемезову. Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль — в первую очередь для них. Давайте посмотрим, как здесь выстроить работу", — поручил глава региона. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого: "Мы подумаем, как создать условия, помочь молодым специалистам. Давайте ориентироваться на лидеров".

О внедрении цифровой трансформации задумываются не только промышленные предприятия. Так, Светлана Линник, генеральный директор ООО "ПЕГАС-АГРО", также отметила интерес молодых специалистов компании в обучении. "Создание сельхозтехники тоже важная задача для страны. Молодые специалисты уже подготовили свои вопросы. Какие условия должны быть реализованы на предприятии, чтобы успешно внедрить цифровые двойники. Нас интересует прочностная история наших конструкций", — подчеркнула она.

По словам губернатора, регион готов софинансировать такие обучающие программы, разработанные университетом Петра Великого.

Как сообщила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева, в следующем году управляющая компания должна быть получателем гранта, часть которого согласно требованиям Миннауки, нужно направить на поддержку образовательных программ. "Готовы подключиться", — заявила она.

"Все направления НОЦ подлежат цифровой трансформации. Давайте на этом сделаем акцент. Когда мы подавали заявку по межвузовскому кампусу, IT-направление там было основное. Наш проект получил наилучшие оценки, был поддержан Минобрнауки России, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Чернышенко и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы подписали соглашение со Сбером, планируем там размещать "Школу 21". Есть планы и по размещению Центра "Сириус". Так у нас выстроится сквозная образовательная среда, на это мы нацелены и в первую очередь в области IT-технологий и "цифры", — резюмировал губернатор.