В с. Большая Глушица ликвидирован пожар в частном доме

В понедельник, 21 ноября, примерно в 19:53 произошел пожар в доме №5 на переулке Урицкого в с. Большая Глушица, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 15 кв. м. В тушении участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 21:02.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.