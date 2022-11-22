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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла УНИКСу — 86:94

КАЗАНЬ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" уступила УНИКСу в матче Единой Лиги ВТБ — 86:94.

Самарцев нисколько не смутил стартовый спурт хозяев (4:10 после трех с половиной минут): Иван Лазарев, едва выйдя на площадку, вколотил сверху, Айзея Риз попал издали, набирал очки Джеймс Эннис, а под конец первого периода свой самарский счет открыл и Джордан Теодор — 23:17.

В начале второй четверти Теодор, попав издали, обозначил максимальные для "Самары" "+7" (26:19) — и полученного задела ей хватило на несколько минут. Лишь за три минуты до большого перерыва УНИКС нагнал-таки гостей (37:37), затем даже ненадолго вырывался вперед, но первая половина осталась за нашей командой: 46:45.

За две минуты до завершения периода Джордан Теодор, исполнив акробатические "3+1", вернул разницу к солидным 6 очкам (64:58) — но перед решающей десятиминуткой команды разделял лишь один точный бросок. А ее начало стало для "Самары" роковым: три минуты без набранных очков, рывок хозяев 0:10 — и 70:78 на табло. Айзея Риз, Джеймс Эннис и Иван Лазарев своими попаданиями еще давали самарцам надежду — но УНИКС своего уже не упустил.

86:94 — поражение "Самары".

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