В Тольятти 22-летняя женщина ездила с поддельными правами

В Тольятти 22-летняя женщина за рулем Lada Priora была остановлена для проверки документов.

Водительское удостоверение вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнения в его подлинности и было направлено на экспертизу, которая показала, документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу.

В ходе опроса задержанная признала свою вину и пояснила сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрела через Интернет.

В отношении безработной жительницы Жигулевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", сообщает ГУ МВД по Самарской области.