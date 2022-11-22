В Тольятти 22-летняя женщина за рулем Lada Priora была остановлена для проверки документов.
Водительское удостоверение вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнения в его подлинности и было направлено на экспертизу, которая показала, документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу.
В ходе опроса задержанная признала свою вину и пояснила сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрела через Интернет.
В отношении безработной жительницы Жигулевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.