"Лада" победила "СКА-Неву" - 5:4

В понедельник, 21 ноября, ХК "Лада" встречался со "СКА-Невой".

Счет на 6-й минуте открыл нападающий волжан Владислав Червоненко, который, воспользовался ошибкой защитника гостей у своих ворот и переиграл Сергея Иванова — 1:0.

На 16-й минуте Иван Романов обыграл нескольких соперников, а затем успел вернуться из-за линии ворот и отправить шайбу в сетку — 2:0.

На последних секундах стартовой трети Никита Смирнов отыграл одну шайбу в контратаке (2:1).

На 25-й минуте Николай Глухов реализовал большинство, увеличив преимущество волжан до двух шайб, но на 34-й минуте Данил Савунов сократил счет — 3:2.

В третьем периоде Григорий Грязнов мощным броском издали сравнял счет (3:3).

Вскоре Червоненко мог во второй игре подряд оформить дубль, но не сумел переиграть голкипера "СКА-Невы".

В середине периода волжане упустили Николая Полякова, и тот вывел гостей вперед (3:4).

На 53-й минуте тольяттинцы отыгрались: Михаил Железнов добил шайбу после броска партнера в большинстве.

Гости, бравшие запрос на предмет игры высокоподнятой клюшкой, получили в итоге 2 минуты штрафа, а тольяттинцы — возможность выйти вперед.

И волжане использовали свой шанс — Алексей Митрофанов забросил шайбу — 5:4.

В концовке гости заменила вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — тольяттинцы продлили свою победную серию до пяти матчей.