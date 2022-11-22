16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" победила "СКА-Неву" - 5:4 Хоккеисты "Лады" обыграли питерский "Динамо" Защитник Александр Шикун покинул "Ладу" "Лада" обыграла "Югру" - 4:3 "Лада" заключила контракт с защитником Алексеем Горячевым

Хоккей Спорт

"Лада" победила "СКА-Неву" - 5:4

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 ноября, ХК "Лада" встречался со "СКА-Невой".

Счет на 6-й минуте открыл нападающий волжан Владислав Червоненко, который, воспользовался ошибкой защитника гостей у своих ворот и переиграл Сергея Иванова — 1:0.

На 16-й минуте Иван Романов обыграл нескольких соперников, а затем успел вернуться из-за линии ворот и отправить шайбу в сетку — 2:0.

На последних секундах стартовой трети Никита Смирнов отыграл одну шайбу в контратаке (2:1).

На 25-й минуте Николай Глухов реализовал большинство, увеличив преимущество волжан до двух шайб, но на 34-й минуте Данил Савунов сократил счет — 3:2.

В третьем периоде Григорий Грязнов мощным броском издали сравнял счет (3:3).

Вскоре Червоненко мог во второй игре подряд оформить дубль, но не сумел переиграть голкипера "СКА-Невы".

В середине периода волжане упустили Николая Полякова, и тот вывел гостей вперед (3:4).

На 53-й минуте тольяттинцы отыгрались: Михаил Железнов добил шайбу после броска партнера в большинстве.

Гости, бравшие запрос на предмет игры высокоподнятой клюшкой, получили в итоге 2 минуты штрафа, а тольяттинцы — возможность выйти вперед.

И волжане использовали свой шанс — Алексей Митрофанов забросил шайбу — 5:4.

В концовке гости заменила вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — тольяттинцы продлили свою победную серию до пяти матчей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4