Дуэт с участием тольяттинского фигуриста стал первым на V этапе Гран-при "Волжский пируэт"

В Самаре прошел пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию на коньках "Волжский пируэт", передает пресс-служба регионального минспорта. Основное внимание жителей региона было приковано к выступлениям тольяттинца Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду. По сумме двух прокатов дуэт набрал 210,42 балла и стал первым.

Ранее представители Самарской и Московской областей стали победителями второго этапа. Теперь с двумя золотыми медалями серии фигуристы попадают в финал, который пройдет в начале марта в Сочи.

"Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия", — поделился Егор Базин.

На соревнования в обновленный Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в качестве почетного гостя был приглашен президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Легендарный фигурист в возрасте 76 лет скоропостижно скончался 17 ноября. В память о великом спортсмене соревнования начались с минуты молчания, а участники выступали с траурными повязками.

В соревнованиях среди женщин победу одержала Софья Самоделкина. Фигуристка в произвольной программе всего на несколько сотых обошла серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, которая заняла второе место. На третьем — Ксения Гущина.

В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края. Бронза досталась дуэту из Санкт-Петербурга Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову.

У мужчин победу одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, уступив победителю пять баллов. Тройку призеров замкнул Марк Кондратюк, который из-за травмы спины существенно упростил свою программу.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.

"Я очень рад, что на соревнованиях присутствуют и наши самые юные спортсмены, которые только начинают свой путь в спорте. Для них выступления звезд фигурного катания — это пример и ориентир", — сказал Александр Фетисов.