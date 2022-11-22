Дуэт с участием тольяттинского фигуриста стал первым на V этапе Гран-при "Волжский пируэт"

В Самаре прошел пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию на коньках "Волжский пируэт", передает пресс-служба регионального минспорта. Основное внимание жителей региона было приковано к выступлениям тольяттинца Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду. По сумме двух прокатов дуэт набрал 210,42 балла и стал первым.
Ранее представители Самарской и Московской областей стали победителями второго этапа. Теперь с двумя золотыми медалями серии фигуристы попадают в финал, который пройдет в начале марта в Сочи.
"Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия", — поделился Егор Базин.
На соревнования в обновленный Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в качестве почетного гостя был приглашен президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Легендарный фигурист в возрасте 76 лет скоропостижно скончался 17 ноября. В память о великом спортсмене соревнования начались с минуты молчания, а участники выступали с траурными повязками.
В соревнованиях среди женщин победу одержала Софья Самоделкина. Фигуристка в произвольной программе всего на несколько сотых обошла серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, которая заняла второе место. На третьем — Ксения Гущина.
В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края. Бронза досталась дуэту из Санкт-Петербурга Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову.
У мужчин победу одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, уступив победителю пять баллов. Тройку призеров замкнул Марк Кондратюк, который из-за травмы спины существенно упростил свою программу.
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
"Я очень рад, что на соревнованиях присутствуют и наши самые юные спортсмены, которые только начинают свой путь в спорте. Для них выступления звезд фигурного катания — это пример и ориентир", — сказал Александр Фетисов.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!