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В Новокуйбышевске под тепловозом погиб мужчина

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 ноября, вечером на 4-м пикете 1076 км перегона "Новокуйбышевск — Липяги" тепловозом смертельно травмирован 61-летний житель региона, об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.

По данным следствия, машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако столкновения предотвратить не удалось.

По факту случившегося Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место происшествия выехал следователь.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", — сообщают в Центральном МСУТ СК РФ.

Представители следственного ведомства напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

"Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории", — поясняют в Центральном МСУТ СК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

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