"Росгосстрах" раскрыл стоимость каско на "Москвич" для москвичей

Специалисты компании "Росгосстрах" рассчитали ориентировочную стоимость полисов добровольного автострахования на новый "Москвич". Как заявил на днях в интервью РИА "Новости" мэр столицы Сергей Собянин, сборка новых модификаций этой машины начнется уже на этой неделе.
"Росгосстрах" был и остается самой народной страховой компанией нашей страны, работая с самыми массовыми видами страхования — моторным и жилищным. Новый "Москвич" в нынешних условиях наверняка будет претендовать на право быть одним из самых популярных автомобилей среди жителей большого города, и, думаю, что скоро в нашем портфеле каско будет немало таких машин, — говорит руководитель продуктового блока ПАО СК "Росгосстрах" Денис Макаров. — Поэтому мы заранее подготовились и посчитали ориентировочную стоимость каско для москвичей".
Согласно появившейся в прессе информации, на начальном этапе завод, ранее принадлежавший компании "Рено", будет выпускать под маркой "Москвич" копию китайского компактного кроссовера JAC JS4. У этой переднеприводной машины будут три модификации — с атмосферным мотором мощностью 109 л. с., с турбированным мотором (150 л. с.) и с электродвигателем (68 л. с.). Цены на новую продукцию столичного автозавода пока не разглашались, поэтому для расчета стоимости полисов каско андеррайтеры "Росгосстраха" ориентировались на имеющиеся на нашем рынке аналоги китайского производства и предположения, высказывавшиеся аналитиками.
"Мы отталкивались от того, что вариант с более слабым двигателем будет предлагаться за 1,6 млн рублей, а более мощная версия и электрическая — за 2 млн рублей, — говорит заместитель руководителя Департамента андеррайтинга автострахования Алексей Касьянов. — В качестве потенциального покупателя выбрали условного жителя столицы в возрасте 30 лет со стажем вождения в 5 лет. При таких параметрах тариф по добровольному автострахованию нового "Москвича" с полным покрытием — от угона и ущерба в результате ДТП, стихийных бедствий и других неприятностей — составит 4,99% для всех трех модификаций".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.