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Страхование Финансы

"Росгосстрах" раскрыл стоимость каско на "Москвич" для москвичей

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты компании "Росгосстрах" рассчитали ориентировочную стоимость полисов добровольного автострахования на новый "Москвич". Как заявил на днях в интервью РИА "Новости" мэр столицы Сергей Собянин, сборка новых модификаций этой машины начнется уже на этой неделе.

"Росгосстрах" был и остается самой народной страховой компанией нашей страны, работая с самыми массовыми видами страхования — моторным и жилищным. Новый "Москвич" в нынешних условиях наверняка будет претендовать на право быть одним из самых популярных автомобилей среди жителей большого города, и, думаю, что скоро в нашем портфеле каско будет немало таких машин, — говорит руководитель продуктового блока ПАО СК "Росгосстрах" Денис Макаров. — Поэтому мы заранее подготовились и посчитали ориентировочную стоимость каско для москвичей".

Согласно появившейся в прессе информации, на начальном этапе завод, ранее принадлежавший компании "Рено", будет выпускать под маркой "Москвич" копию китайского компактного кроссовера JAC JS4. У этой переднеприводной машины будут три модификации — с атмосферным мотором мощностью 109 л. с., с турбированным мотором (150 л. с.) и с электродвигателем (68 л. с.). Цены на новую продукцию столичного автозавода пока не разглашались, поэтому для расчета стоимости полисов каско андеррайтеры "Росгосстраха" ориентировались на имеющиеся на нашем рынке аналоги китайского производства и предположения, высказывавшиеся аналитиками.

"Мы отталкивались от того, что вариант с более слабым двигателем будет предлагаться за 1,6 млн рублей, а более мощная версия и электрическая — за 2 млн рублей, — говорит заместитель руководителя Департамента андеррайтинга автострахования Алексей Касьянов. — В качестве потенциального покупателя выбрали условного жителя столицы в возрасте 30 лет со стажем вождения в 5 лет. При таких параметрах тариф по добровольному автострахованию нового "Москвича" с полным покрытием — от угона и ущерба в результате ДТП, стихийных бедствий и других неприятностей — составит 4,99% для всех трех модификаций".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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