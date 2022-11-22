ВСК защитила автомобили МТУ Ространснадзора по СКФО

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Страховая защита действует до августа 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 70 автомобилей.

МТУ Ространснадзора по СКФО — территориальный орган межрегионального уровня Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющий функции по контролю и надзору в области гражданской авиации, морского, железнодорожного, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, промышленного транспорта и дорожного хозяйства.