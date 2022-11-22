ВСК защитила автомобили МТУ Ространснадзора по СКФО

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Страховая защита действует до августа 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 70 автомобилей.
МТУ Ространснадзора по СКФО — территориальный орган межрегионального уровня Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющий функции по контролю и надзору в области гражданской авиации, морского, железнодорожного, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, промышленного транспорта и дорожного хозяйства.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.