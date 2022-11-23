В Самаре пройдет первый киномузыкальный фестиваль "Топинамбур"

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Организаторы объединили два вида творчества — кино и музыку — в одном месте, используя опыт проведения подобных мероприятий. Гости будут смотреть короткометражные фильмы, общаться с режиссерами, слушать экспертных спикеров с их докладами о кино и наслаждаться самарскими рок-группами.