В Самаре пройдет первый киномузыкальный фестиваль "Топинамбур"

Организаторы объединили два вида творчества — кино и музыку — в одном месте, используя опыт проведения подобных мероприятий. Гости будут смотреть короткометражные фильмы, общаться с режиссерами, слушать экспертных спикеров с их докладами о кино и наслаждаться самарскими рок-группами.
Мероприятие (18+) пройдет 26.11.2022 с 14:00 до 22:00 в ЦРК "Художественный" по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 105. Стоимость билетов — 800 рублей.
Режиссеры: Максим Елизаров, Сергей Коптев, Надежда Ковба, Максим Палагнюк, Вадим Френкин.
Музыкальные коллективы: группы "Тихие игры" и "Станционный смотритель".
Лекторы: Роман Ежевичкин, Александр Елисеев, Евгений Ивахненко.
Формат фестиваля не имеет аналогов, гостей ждет высокий уровень подготовки звукового и кинооборудования, профессиональная звукорежиссура, фильмы формата DCP.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.