56 человек тушат пожар повышенной сложности на складе в Безенчукском районе

Во вторник, 22 ноября, в 21:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в складском помещении в Безенчукском районе, 160 метров северо-восточнее н. п. Рузановский, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горят зерновые культуры и кровля. Площадь пожара составляет 900 кв. м. В 22:12 был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2.

На борьбу с огнем направлены 56 человек и 19 единиц техники. В региональном управлении МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет.

Сил и средств для тушения достаточно. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.