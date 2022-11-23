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Автопром Машиностроение

С помощью инструментов бережливого производства "ВИП-УНИВЕРСАЛ" значительно повысила свою эффективность

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ООО "ВИП-УНИВЕРСАЛ" успешно внедрило на своем производстве инструменты бережливого производства.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Совместно с сотрудниками Регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении полугода на предприятии оптимизировали поток ключевого продукта, которым является процесс окраски автомобильных деталей для рынка запасных частей катафорезным грунтом.

Катафорезное покрытие-основная защита кузовных автозапчастей от коррозии. Компания "ВИП-УНИВЕРСАЛ" является едва ли не единственным производителем данной услуги в России.

Компания делает электростатическое нанесение катафорезного грунта на кузовные детали для запчастей автомобилей Lada. Преимуществами такого покрытия, кроме высокой коррозионной стойкости, являются высокая сопротивляемость к сколам и истиранию, а также высокое качество финишной окраски эмалью изделий, прошедших катафорезное покрытие.

Детали, произведенные на предприятии, не теряют потребительских качеств при хранении и не требует удаления или матирования при их последующей окраске. При этом контроль качества процесса окраски осуществляется инструментальными методами с привлечением компетенций сотрудников Управления лабораторно-испытательных работ АвтоВАЗа.

Благодаря реализации пилотного проекта "ВИП-УНИВЕСАЛ" получило ощутимые результаты. Так, время протекания процесса уменьшилось на 16%. На 65% сократились и запасы в потоке пилотного участка. При этом существенно выросла выработка. Увеличение выработки при одновременном снижении запасов и затраченного времени, несомненно, скажется положительным образом на росте эффективности производства "ВИП-Универсал".

"Благодаря оптимизации хранения деталей на складе, перепланировке производственного участка и переносу упаковочного материала мы получили видимый эффект", — прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Управленческой командой правительства Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях Самарской области. За период реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" в Самарской области 142 предприятия вошли в число участников. К концу 2024 г. в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

В настоящий момент инструментам бережливого производства обучено более двух тысяч сотрудников на 108 предприятиях. По всем организациям достигнут положительный эффект. Так, снижение объемов незавершенного производства составило в среднем 48%, сокращение времени протекания процессов составило в среднем 51%, что безусловно способствует росту производительности труда на предприятиях.

Как прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК — не единственная поддержка для предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда".

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором — до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Для того, чтобы стать участниками национального проекта "Производительность труда" необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Федерального центра компетенций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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