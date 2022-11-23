Ботанический сад Самарского университета им. Королева закрывается на зимние каникулы

График работы Ботанического сада Самарского университета им. Королева в ближайшее время изменится. С 1 декабря территория сада закрывается на зимний период, как и большинство ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне с обильными снегопадами.
До первого зимнего дня сад можно посещать с 10.00 до 17.00 по будням, кроме среды — санитарного дня, и с 10.00 до 16.00 — в выходные дни. Войти в Ботанический сад и выйти из него можно через главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.
Традиционно откроется Ботанический сад весной, когда установится благоприятный температурный режим и будут проведены все необходимые работы по подготовке территории для посетителей.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.