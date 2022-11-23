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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выступил соорганизатором 10-го форума HR и бизнеса в Москве

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с рекрутинговым агентством ВИЗАВИ Консалт выступил организатором 10-го форума бизнеса и HR, который состоялся в Москве. В рамках события спикеры форума обсудили способы построения эффективных внутренних коммуникаций, ключевые практики в управлении персоналом и основные тренды в сфере HR. Мероприятие посетило более 250 человек, а в режиме онлайн к мероприятию присоединились партнеры из 24 регионов России.

На открытии форума со вступительной речью выступили Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК и Валерия Дворцевая, управляющий партнер КА "ВИЗАВИ Консалт". Алексей Богорад, дирижер Большого театра России рассказал о том, как находить таланты, управлять коллективом неординарных личностей и вдохновлять их на творческие достижения.

Также в рамках HR-форума состоялась панельная дискуссия директоров по счастью, в которой приняли участие Милана Сурмач, директор по счастью в TrafficData, Ирина Ашрапова, руководитель направления по охране труда и благополучию сотрудников "АстраЗенека", Екатерина Корниенко, менеджер по обучению и развитию персонала компании "Риттер Спорт Шоколад", Ольга Шувалова, бизнес-тренер, коуч-консультант компании "Счастье в деятельности" и Анна Белякова, руководитель проектов "Коучинг" и "Менторинг".

Дарья Спиридонова, руководитель центра корпоративных изменений "Лига ставок" поделилась мнением о том, как выстраивать эффективные внутренние коммуникации в эпоху изменений и оперативно формировать внутреннюю повестку.

Полина Кухарская, руководитель отдела подбора и адаптации персонала "Вкусно — и точка", Юлия Синицына, инсайт Директор, партнер компании Talent Q Pro, Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК и Елена Кодочигова, IT-компания (финтех: аутсорс, аутстаф, продуктовая разработка) приняли участие в панельной дискуссии "Экспресс оценка — пульс реальности".

А позднее Мария Колчина, генеральный директор "Бернер и Стаффорд", Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО Мегафон, Анна Булуева, старший бизнес-партнер по управлению персоналом ПАО "Сбербанк", Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions и Олег Витько, заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК, обсудили влияние HR на бизнес, различные инструменты повышения лояльности персонала, в частности социальный пакет и ДМС.

Марк Розин, управляющий партнер ЭКОПСИ Консалтинг поделился опытом построения успешной организации, адаптации персонала и топ-менеджмента к изменениям внешней среды.

"Эффективное управление персоналом, формирование HR-бренда является одним из залогов успешного бизнеса. Мы в ВСК уделяем особое внимание построению эффективных внутренних коммуникаций, создаем для наших сотрудников комфортные условия работы, предлагаем программы лояльности, обеспечиваем медицинское сопровождение. Все это влияет на сплоченность и, как следствие, продуктивность команды. Проведение подобных мероприятий позволяет обмениваться опытом, перенимать лучшие практики в области HR", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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