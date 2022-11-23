К ХК "Лада" присоединился тренер Денис Макаров

Тренерский штаб хоккейного клуба "Лада" пополнил тренер Денис Макаров.
Защитник Макаров воспитанник воскресенской школы хоккея, выступал в составе тольяттинского клуба с 2007 по 2010. Всего за "Ладу" он сыграл в 174 матчах, в которых набрал 29 (10+19) очков.
За свою карьеру Денис Николаевич поиграл в клубах КХЛ ("Лада", "Спартак", "Автомобилист", "Северсталь"), ВХЛ ("Химик", "Буран", ТХК, "Кристалл" (Электросталь) и ближнего зарубежья ("Иртыш", "Бейбарыс" и другие). В 2022 году он завершил игровую карьеру после сезона в румынском клубе "Дунареа".
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