Чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры

Средняя сумма выплаты по страхованию техники в 2022 году составила почти 18 тыс. рублей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Суммарно за 10 месяцев 2022 года компания выплатила россиянам по этим рискам более 258 млн рублей. Причем наибольшее число обращений в связи с поломкой гаджетов в компанию поступило в период новогодних праздников.
Наибольшее число обращение по страхованию техники поступило в 2022 от владельцев смартфонов (46%). На втором месте в антирейтинге часто ломающихся гаджетов — наушники (19%), на третьем месте — телевизоры (17%). Замыкают топ-5 планшеты (14%) и кофемашины (3%).
Самыми дорогостоящими в обслуживании гаджетами являются смартфоны — средняя компенсация при наступлении страхового случая составляет почти 24 тыс. рублей. На втором месте телевизоры — 17 тыс. рублей. Ремонт наушников по данным ВСК оценивается в среднем в 10 тыс. рублей. Средний размер выплаты в категории "планшеты" составляет 6 тыс. рублей.
Чаще всего россияне в 2022 году ломали гаджеты в январе (30% обращений), феврале (17%) и июле (11%).
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.