Самарцам расскажут о меценатах Медичи

В воскресенье, 27 ноября, в 17:00 в кафе White Rabbit (ул. Полевая, 84) состоится лекция о людях, которые, не являясь творцами, влияют на искусство. Читать будет искусствовед Яна Травкина.
"Кажется, что тема коллекционирования и меценатства приобретает определённую популярность. И я на своей лекции предлагаю вспомнить историю одних из самых известных коллекционеров, покровителей искусства Ренессанса- семьи Медичи", — анонсирует лекцию Яна Травкина.
Ранее в Москве и Санкт-Петербурге прошли значимые выставки коллекционеров и меценатов — Ивана Морозова и Сергея Щукина. В Самаре реализуется проект "Дарители музейных сокровищ", приуроченный к юбилею коллекции Художественного музея.
Вход: 400 рублей, количество мест ограничено.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.