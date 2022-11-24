Самарцам расскажут о меценатах Медичи

В воскресенье, 27 ноября, в 17:00 в кафе White Rabbit (ул. Полевая, 84) состоится лекция о людях, которые, не являясь творцами, влияют на искусство. Читать будет искусствовед Яна Травкина.

"Кажется, что тема коллекционирования и меценатства приобретает определённую популярность. И я на своей лекции предлагаю вспомнить историю одних из самых известных коллекционеров, покровителей искусства Ренессанса- семьи Медичи", — анонсирует лекцию Яна Травкина.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге прошли значимые выставки коллекционеров и меценатов — Ивана Морозова и Сергея Щукина. В Самаре реализуется проект "Дарители музейных сокровищ", приуроченный к юбилею коллекции Художественного музея.

Вход: 400 рублей, количество мест ограничено.