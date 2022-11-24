В СОУНБ представят выставку самарского фотографа Аллы Кучерявой

В пятницу, 25 ноября, в 18:00 в локации "Открытое Пространство" СОУНБ начнёт работу выставка известного самарского фотографа, режиссера, преподавателя Аллы Кучерявой "Проекции на искусство".

Героями работ Аллы стал "авангард самарской культуры", известные в городе лица: Евгений Козаченко, Фрол Весёлый, Павел Куприянов, Алексей Тилли, Роман Мнацаканов, Лена Тишь, Дмитрий Артемьев, Евгений Федяй, Андрей Кочетков, Клаус, Мишель Z-brand, Евгений Ивахненко и др.

Их путь и деятельность, по мнению самой фотохудожницы, являются единым целым: для них музыка, живопись, бизнес — это образ жизни.

Жанр, в котором выполнены съёмки, охарактеризован автором как "психологический портрет": лаконичные кадры на нейтральном фоне, где всё внимание обращено к человеку. Работая в данных эстетических параметрах, автор раскрывает характер героя и показывает, что за любым деятелем, известным в широких или узких кругах, стоит прежде всего Человек, но не простой, а жаждущий, горящий, глубокий, с быстрым или спокойным подводным течением, в которое мы погружаемся с помощью фотографии.

Вход свободный.