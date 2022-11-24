Клуб Третьяковки в Самаре посетит художник Николай Полисский

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В воскресенье, 27 ноября, в 11:00 в Клубе Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе, 102) выступит российский современный художник, скульптор, живописец Николай Полисский.