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Музеи и выставки Культура

Клуб Третьяковки в Самаре посетит художник Николай Полисский

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 ноября, в 11:00 в Клубе Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе, 102) выступит российский современный художник, скульптор, живописец Николай Полисский.

Николай Полисский - яркий представитель русского ленд–арта, искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его самое известное детище - парк современного искусства Никола-Ленивец, ставший одним из главных центров современного искусства, особенно летом.

Художник расскажет об арт-парке, творческом пути и своих планах в Самаре.

Вход свободный, количество мест ограниченно. Записаться можно по номеру +7 902 235 18 60.

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