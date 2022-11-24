Клуб Третьяковки в Самаре посетит художник Николай Полисский

В воскресенье, 27 ноября, в 11:00 в Клубе Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе, 102) выступит российский современный художник, скульптор, живописец Николай Полисский.
Николай Полисский - яркий представитель русского ленд–арта, искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его самое известное детище - парк современного искусства Никола-Ленивец, ставший одним из главных центров современного искусства, особенно летом.
Художник расскажет об арт-парке, творческом пути и своих планах в Самаре.
Вход свободный, количество мест ограниченно. Записаться можно по номеру +7 902 235 18 60.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.