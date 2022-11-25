В Тольятти на бывшем заводе "Фосфор" горел фосфорный шлам

В четверг, 24 ноября, произошло возгорание фосфорного шлама в емкости на территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти, сообщили в МЧС по Самарской области.

Сообщение о данном ЧП поступило в чрезвычайную службу в 17:48. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На тушение был направлен 31 человек и 10 единиц техники.

Возгорание, охватившее 50 кв. м, было ликвидировано в 23:58. Никто не пострадал.