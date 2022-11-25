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Страхование Финансы

"Росгосстрах" объявляет "Пятницу скидок": выгода до 25% на топ-продукты

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 27 ноября в "Росгосстрахе" будет проходить "Пятница скидок" с выгодными предложениями на онлайн-страхование имущества, здоровья и путешествий.

Акцию можно найти на специальной странице на официальном сайте страховщика. Скидки на полисы применятся автоматически при оформлении.

Онлайн-программы имущественного страхования "Дом в деталях" и "Квартира в деталях" можно оформить с выгодой 25%. Жилье будет защищено от наиболее распространённых рисков: пожара, потопа, кражи, стихийных бедствий. Вместе с частным домом или дачей можно также застраховать гараж, баню, беседку, сарай, хозблок, летнюю кухню. В полис добавлены сервисные услуги: сбор документов, юридическая консультация, помощь электрика и слесаря.

Программу страхования от онкологических заболеваний "Здоровье дороже" можно оформить с выгодой 20%. В ее покрытие входит единовременная выплата 200 000 рублей при подтверждении диагноза, а также большой перечень услуг и сервисов по организации и проведению лечения: перепроверка диагноза, второе экспертное мнение с ведущими врачами-специалистами, все виды необходимых анализов и исследований, лечебные манипуляции, наблюдение и уход. Застрахованному будет организовано и оплачено лечение в ведущих российских клиниках и центрах на сумму до 8 млн рублей.

С полисом телемедицины "Доктор онлайн" можно в любое время дистанционно проконсультироваться с врачом, не посещая поликлиники и больницы. В полис включены консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов. По спецпредложению выгода составит 20%.

На программе туристического страхования "Поехали!" можно также сэкономить пятую часть стоимости. Полис обеспечивает максимальную защиту путешественников во время поездки по России и за рубежом, избавляет от лишнего стресса при нештатной ситуации. Страховку можно приобрести для коротких поездок, длительных путешествий, а также обучения за рубежом.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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