"Росгосстрах" объявляет "Пятницу скидок": выгода до 25% на топ-продукты

С 24 по 27 ноября в "Росгосстрахе" будет проходить "Пятница скидок" с выгодными предложениями на онлайн-страхование имущества, здоровья и путешествий.
Акцию можно найти на специальной странице на официальном сайте страховщика. Скидки на полисы применятся автоматически при оформлении.
Онлайн-программы имущественного страхования "Дом в деталях" и "Квартира в деталях" можно оформить с выгодой 25%. Жилье будет защищено от наиболее распространённых рисков: пожара, потопа, кражи, стихийных бедствий. Вместе с частным домом или дачей можно также застраховать гараж, баню, беседку, сарай, хозблок, летнюю кухню. В полис добавлены сервисные услуги: сбор документов, юридическая консультация, помощь электрика и слесаря.
Программу страхования от онкологических заболеваний "Здоровье дороже" можно оформить с выгодой 20%. В ее покрытие входит единовременная выплата 200 000 рублей при подтверждении диагноза, а также большой перечень услуг и сервисов по организации и проведению лечения: перепроверка диагноза, второе экспертное мнение с ведущими врачами-специалистами, все виды необходимых анализов и исследований, лечебные манипуляции, наблюдение и уход. Застрахованному будет организовано и оплачено лечение в ведущих российских клиниках и центрах на сумму до 8 млн рублей.
С полисом телемедицины "Доктор онлайн" можно в любое время дистанционно проконсультироваться с врачом, не посещая поликлиники и больницы. В полис включены консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов. По спецпредложению выгода составит 20%.
На программе туристического страхования "Поехали!" можно также сэкономить пятую часть стоимости. Полис обеспечивает максимальную защиту путешественников во время поездки по России и за рубежом, избавляет от лишнего стресса при нештатной ситуации. Страховку можно приобрести для коротких поездок, длительных путешествий, а также обучения за рубежом.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.