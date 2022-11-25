Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Самаре

Страховой Дом ВСК выступил организатором форума "HR решения с экономическим эффектом для бизнеса", который прошел 24 ноября в Самаре. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры и директора по персоналу крупных компаний, руководители организаций здравоохранения и банков, представители региональной промышленности и власти.
В рамках события спикеры обсудили изменения в трудовом законодательстве, инструменты повышения вовлеченности персонала и его мотивации, а также продукты добровольного медицинского страхования в рамках укрепления репутации компаний-работодателей.
Модераторами форума выступили Николай Кочетков, ответственный за event-направление интернет-рекрутмента HeadHunter, и Андрей Правдин, директор Самарского филиала Страхового Дома ВСК.
В рамках мероприятия Николай Кочетков рассказал о текущем состоянии российского рынка труда, существующих на нем трендах и особенностях. Его коллега — Альбина Султанова, директор Казанского подразделения HeadHunter, дала практические кейсы по построению корпоративной культуры и объяснила необходимость ее создания в период кризиса.
Представители Страхового Дома ВСК — Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов, и Ольга Попова, руководитель департамента развития региональной сети компании, объяснили преимущества дополнительного медицинского страхования в качестве эффективного способа мотивации коллектива. О том, как компаниям правильно применять ДМС в процессе мотивации сотрудников, подробно рассказал Армен Саркисян, генеральный директор клиники "Сфера".
Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин", рассказал о том, как правильно вовлечь сотрудников в процесс развития бизнеса для увеличения его рентабельности, а также поделился о преимуществах использования конструктора программ лояльности и вовлечения "СВОИ" — корпоративного маркетплейса компании со скидками и бонусами для участников. О вовлеченности персонала на примерах своего предприятия рассказал и Павел Мисюля, генеральный директор ООО "Самарский Стройфарфор".
С актуальными изменениями в трудовом законодательстве РФ присутствующих ознакомила Ольга Макарова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по правовым вопросам Самарской области, а об инновационных технологиях, применяемых в сфере HR, рассказала Юлия Бунтова, HR-директор Поволжского банка ПАО "Сбербанк".
"Чтобы конкурировать на современном рынке труда, руководителю компании необходимо уделять внимание лояльности сотрудников, ведь от их работоспособности и вовлеченности также зависит эффективность работы компании. Мотивация — как материальная, так и нематериальная, по-прежнему остается одним из действенных инструментов HR-политики. Соискатели считают социальный пакет и ДМС одним из важнейших критериев при выборе работодателя, поэтому необходимо учитывать предпочтения кандидатов и постоянно работать над качеством и эффективностью управления персоналом", — подвел итог HR-форума в Самаре Андрей Правдин, директор Самарского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.