Как экономить на заправке автомобиля

Если ваш автомобиль не пылится в гараже, а активно отсчитывает километры дорог, наверняка вы уже заметили, что затраты на топливо съедают ощутимую часть бюджета. Мы специально изучили вопрос и предлагаем полезные лайфхаки, помогающие заправляться максимально выгодно.

Банковские карты с бонусами и кешбэком

Торговые сети долгое время приучали потребителей ходить в магазины за продуктами, обувью и одеждой со скидочными картами — разными для каждой торговой точки. Времена меняются, и теперь одна карта может позволить покупателю получать скидки в разных категориях товаров. Кешбэк сегодня предлагают все — от банков до АЗС.

Например, платежная система "Мир" совместно с сетью АЗС "Газпромнефть" запустили проект, благодаря которому держатели национальной карты могут получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Нужно лишь не забыть предварительно зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы и этой же картой оплатить покупки. Максимальный кешбэк, который можно получить за весь период акции — 500 рублей. Предложение уже запущено в 47 регионах страны и действует до 30 ноября 2022 года.

Топливные бонусы — на авто для всей семьи

Если автомобилей в вашей семье более одного, сформируйте стратегию поведения, позволяющую экономить на бензине. По акциям чаще всего можно получать определенное количество бонусов и кешбэков, и если вы уже истратили лимит приятных подарков на одной карте, переходите на другую. Читайте правила акции! У разных сетей АЗС часто есть свои программы лояльности с приятными бонусами и акциями. Проверяйте, они могут суммироваться с выгодными предложениями по банковским картам. Не упускайте выгоду.

Переход на меньшее октановое число

Не все готовы так подвести своего верного друга, но специалисты считают, что низкооктановое топливо допустимо, т. к. электроника просто скомпенсирует разницу. Ведь современные автомобили, как известно, оснащены специальной программой управления, учитывающей отклонения "рабочего" октанового числа в сторону понижения. Да, автомобиль несколько потеряет в динамике и экономичности, но городские дороги вообще не предназначены для лихих виражей. Главное помнить, что такое снижение должно быть временным.

Несмотря на любовь автолюбителей к АИ-95, которым заправляются большинство, некоторые эксперты уверяют, что АИ-92 тоже прекрасная альтернатива, потому что долгое время при производстве топлива АИ-92 и АИ-95 применялась общая основа, а конечные продукты получали с помощью однотипных химических добавок, сообщала ранее "Российская газета". Так что бензин АИ-92, который дешевле, чем АИ-95, убережет не только ваш кошелек, но избавит ваш двигатель от ненужных химических воздействий.

Мониторинг цен

Топливо на заправках разных брендов региона порой выгодно отличается по цене. Интерактивная карта заправок поможет уточнить стоимость топлива в интернете. Пользуясь АЗС-автоматами, иногда можно сэкономить, потому что нет необходимости оплачивать наличие у продавца большого количества персонала и развитой инфраструктуры.