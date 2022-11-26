ХК "Лада" в гостях проиграл "СКА-Неве"

В пятницу, 25 ноября, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Санкт-Петербурге ХК "Лада" уступил "СКА-Неве", сообщает пресс-служба автозаводцев. Несколько дней назад тольяттинцы не без труда победили дома армейцев (5:4).
К середине матча петербуржцы забросили три шайбы в ворота Александра Трушкова.
Но, в концовке второго периода шайбы Евгения Грошева и Романа Ивашова подарили волжанам шансы на благоприятный исход.
Но, в дальнейшем счет не изменился — 3:2 победа хозяев.
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