ХК "Лада" в гостях проиграл "СКА-Неве"

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В пятницу, 25 ноября, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Санкт-Петербурге ХК "Лада" уступил "СКА-Неве", сообщает пресс-служба автозаводцев. Несколько дней назад тольяттинцы не без труда победили дома армейцев (5:4).