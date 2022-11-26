"Ладья" проиграла "Реактору" в первом матче

В пятницу, 25 ноября, ХК "Ладья" на своем льду проиграл "Реактору" из Нижнекамска в Olempbet чемпионате МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Гости открыли счет на 6-й минуте после точного броска своего лучшего снайпера Рауля Якупова.
В середине периода Данила Гроза сравнял счет.
На последней минуте периода Данил Шерстобитов завершил свой проход точным броском (1:2).
В самом дебюте второго периода Богдан Петренко сравнял счет, а вскоре Гроза забросил свою вторую в матче шайбу — 3:2.
В концовке второго периода гости стараниями Роберта Чернова и Никиты Хоружева вышли вперед (3:4).
Третий период начался с лакросса Чернова, оформившего дубль (3:5).
На 44-й минуте после удаления Даниэла Пояркова волжане на 5 минут получили численное преимущество. Затем на 1.45 тольяттинцы получили преимущество в двух игроков, но воспользоваться таким шансом хозяева не смогли.
На 56-й минуте Чернов оформил хет-трик, поразив пустые ворота. Точку на последней минуте поставил Хоружев — 3:7 победа "Реактора".
В субботу, 26 ноября, команды сыграют еще раз.
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