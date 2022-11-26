Вопросы продвижения самарских вузов на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества

Главы международных отделов самарских вузов совместно с представителями Россотрудничества сегодня обсудили перспективы работы с зарубежными партнерами, привлечения иностранных абитуриентов, популяризации русского языка, культурных традиций нашей страны и сохранения исторической памяти. Во встрече приняла участие руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева.

Наш регион принимает активное участие в программах и проектах Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств и вносит свои инициативы по развитию международного сотрудничества. Вера Щербачева рассказала о самых ярких проектах. Так, с 2018 года Самарская область дважды участвовала в программе "Новое поколение", а в этом году впервые провели на территории нашего региона программу "Здравствуй, Россия!". Совместно с Русским домом в Париже организовали показ художественно-документального фильма "Время собирать цветы", посвящённого судьбе солдат и офицеров Второго особого полка, сформированного в Самаре в 1916 г. и воевавшего во Франции и Македонии в составе Русского экспедиционного корпуса. С Русским домом в Будапеште прошел российско-венгерский круглый стол на тему: "Сохранение и популяризация традиций гусарских подразделений в России и Венгрии". С Русским домом в Брюсселе — международная конференция "Общая историческая память: движение Сопротивления", на которой краеведы и историки бельгийского движения Сопротивления, представители военно-поисковых ассоциаций и мемориальных обществ России и Бельгии рассказали об организации антинацистского подполья в Бельгии и роли, которую сыграли в нём советские солдаты и офицеры, бежавшие из гитлеровского плена и влившиеся в ряды Сопротивления в бельгийских провинциях Льеж, Люксембург, Лимбург и других регионах страны.

Ежегодно Самарская область направляет в библиотечные фонды представительств Россотрудничества за рубежом книги российских классиков и материалы, посвящённые нашей губернии. Красочно изданные "Легенды Жигулей" уже получили российские центры культуры в Париже, Мадриде, Будапеште, Любляне, Лимасоле и Дохе. Книги пользуются большим спросом, в том числе и среди преподавателей русского языка в школах. Кроме того, коллекции книг о Самарской области были переданы Русским домам в Ташкенте, Самарканде и Вене.

Активную работу по привлечению иностранных абитуриентов при поддержке Россотрудничества ведут высшие учебные заведения Самарской области. Перед ними стоит цель — такое сотрудничество расширять. Сегодня на встрече рассмотрели вопросы участия вузов нашего региона в профориентационных и культурных мероприятиях, грантах Россотрудничества, а также в отборе кандидатов на квоту на образование иностранных граждан в России.

К примеру, Самарский университет планирует выстраивать коммуникацию с Латинской Америкой, Центральной и Северной Африкой, Юго-Восточной Азией, Арабским Востоком, Индонезией.

Отдельный пласт работы — мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти. Россотрудничество готовит выставку о роли "запасной столицы", куда в годы Второй Мировой войны были эвакуированы посольства иностранных государств. Экспозицию покажут за рубежом.