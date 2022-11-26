Вопросы продвижения самарских вузов на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества

Главы международных отделов самарских вузов совместно с представителями Россотрудничества сегодня обсудили перспективы работы с зарубежными партнерами, привлечения иностранных абитуриентов, популяризации русского языка, культурных традиций нашей страны и сохранения исторической памяти. Во встрече приняла участие руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева.
Наш регион принимает активное участие в программах и проектах Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств и вносит свои инициативы по развитию международного сотрудничества. Вера Щербачева рассказала о самых ярких проектах. Так, с 2018 года Самарская область дважды участвовала в программе "Новое поколение", а в этом году впервые провели на территории нашего региона программу "Здравствуй, Россия!". Совместно с Русским домом в Париже организовали показ художественно-документального фильма "Время собирать цветы", посвящённого судьбе солдат и офицеров Второго особого полка, сформированного в Самаре в 1916 г. и воевавшего во Франции и Македонии в составе Русского экспедиционного корпуса. С Русским домом в Будапеште прошел российско-венгерский круглый стол на тему: "Сохранение и популяризация традиций гусарских подразделений в России и Венгрии". С Русским домом в Брюсселе — международная конференция "Общая историческая память: движение Сопротивления", на которой краеведы и историки бельгийского движения Сопротивления, представители военно-поисковых ассоциаций и мемориальных обществ России и Бельгии рассказали об организации антинацистского подполья в Бельгии и роли, которую сыграли в нём советские солдаты и офицеры, бежавшие из гитлеровского плена и влившиеся в ряды Сопротивления в бельгийских провинциях Льеж, Люксембург, Лимбург и других регионах страны.
Ежегодно Самарская область направляет в библиотечные фонды представительств Россотрудничества за рубежом книги российских классиков и материалы, посвящённые нашей губернии. Красочно изданные "Легенды Жигулей" уже получили российские центры культуры в Париже, Мадриде, Будапеште, Любляне, Лимасоле и Дохе. Книги пользуются большим спросом, в том числе и среди преподавателей русского языка в школах. Кроме того, коллекции книг о Самарской области были переданы Русским домам в Ташкенте, Самарканде и Вене.
Активную работу по привлечению иностранных абитуриентов при поддержке Россотрудничества ведут высшие учебные заведения Самарской области. Перед ними стоит цель — такое сотрудничество расширять. Сегодня на встрече рассмотрели вопросы участия вузов нашего региона в профориентационных и культурных мероприятиях, грантах Россотрудничества, а также в отборе кандидатов на квоту на образование иностранных граждан в России.
К примеру, Самарский университет планирует выстраивать коммуникацию с Латинской Америкой, Центральной и Северной Африкой, Юго-Восточной Азией, Арабским Востоком, Индонезией.
Отдельный пласт работы — мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти. Россотрудничество готовит выставку о роли "запасной столицы", куда в годы Второй Мировой войны были эвакуированы посольства иностранных государств. Экспозицию покажут за рубежом.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.