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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла второй матч "Реактору"

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 ноября, ХК "Ладья" на своем льду второй раз проиграл "Реактору" из Нижнекамска в Olimpbet чемпионате МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Гости открыли счет на 3-й минуте: Данила Овчарик выпустил шайбу из виду на пятаке, чем воспользовался Ринэль Фахрутдинов (0:1).

Во втором периоде сначала Никита Хоружев увеличил счет, а затем Марат Калимуллин отыграл одну шайбу — 1:2.

Вскоре гости получили право на буллит, но Даниил Захаров отразил бросок. Через минуту и десять секунд Михаил Бурцев забросил шайбу броском от синей линии, а на последней секунде периода Рауль Якупов бросил из-за ворот и от голкипера волжан шайба влетела в ворота — 1:4.

В третьем периоде гости довели счет до 1:7 (Максим Устимкин, Фахрутдинов и Роберт Чернов), на что тольяттинцы ответили шайбой Сергей Макарова — 2:7 вторая победа "Реактора".

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