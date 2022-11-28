ХК "Лада" проиграл "Динамо"

В воскресенье, 27 ноября, ХК "Лада" на выезде уступила санкт-петербургскому "Динамо" - 4:2.
В начале второго периода тольяттинцы повели со счетом 2:0 (отличились Владислав Калетник и Владислав Червоненко).
Но хозяева до второго периода смогли отыграться, а в третьем, дважды забив большинстве, победили — 4:2.
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