ХК "Лада" проиграл "Динамо"

В воскресенье, 27 ноября, ХК "Лада" на выезде уступила санкт-петербургскому "Динамо" - 4:2.

В начале второго периода тольяттинцы повели со счетом 2:0 (отличились Владислав Калетник и Владислав Червоненко).

Но хозяева до второго периода смогли отыграться, а в третьем, дважды забив большинстве, победили — 4:2.