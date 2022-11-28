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Культура

На Станкозаводе пройдет рождественский маркет

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 17 и 18 декабря в Центре труда и отдыха Станкозавод пройдет рождественский маркет. Посетить мероприятие можно будет в течение двух дней по адресу ул. Куйбышева 128/1.

Списки участников уже сформированы. Всего поступило 150 заявок от брендов. Более 50 из них будут представлены на маркете.

"Мы отобрали молодых и перспективных участников, чтобы поддержать их и помочь в развитии", — комментируют организаторы.

Отмечается, что программа маркета будет насыщенной и интересной. Ожидается большой квест по Станкозаводу с подарками, концерты и DJ-сеты, зона для питомцев, лекции и мастер-кассы, фуд-зона, детская анимация и игровая зона, а также благотворительная акция.

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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