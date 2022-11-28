На Станкозаводе пройдет рождественский маркет

В Самаре 17 и 18 декабря в Центре труда и отдыха Станкозавод пройдет рождественский маркет. Посетить мероприятие можно будет в течение двух дней по адресу ул. Куйбышева 128/1.

Списки участников уже сформированы. Всего поступило 150 заявок от брендов. Более 50 из них будут представлены на маркете.

"Мы отобрали молодых и перспективных участников, чтобы поддержать их и помочь в развитии", — комментируют организаторы.

Отмечается, что программа маркета будет насыщенной и интересной. Ожидается большой квест по Станкозаводу с подарками, концерты и DJ-сеты, зона для питомцев, лекции и мастер-кассы, фуд-зона, детская анимация и игровая зона, а также благотворительная акция.