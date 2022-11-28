В Самарской области усиливают патриотическое воспитание в школах патриотическими песнями, которые будут разучиваться и исполняться на уроках музыки, пишет "Самарское обозрение".
Репертуар сейчас дорабатывается и согласовывается в региональном министерстве образования и науки. Причем это будут песни не только военных лет, но и о дружбе и любви.
В российских школах с 1 сентября 2022 г. каждый понедельник теперь начинается с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна. Сделано это для поднятия уровня патриотизма у школьников и их личностного развития.
В Самарской области теперь помимо исполнения гимна России в школах будут разучивать и другие патриотические песни. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Общественной палаты региона по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений. Заседание было посвящено проблемным вопросам, связанным с преподаванием уроков музыки в общеобразовательных учреждениях, и по его итогам общественники пришли к выводу, что современной школе необходим патриотический песенный репертуар. Чтобы сформировать такой перечень, была даже создана специальная рабочая группа, в которую вошли в том числе председатель Самарской областной организации Союза композиторов России Марк Левянт и художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков, оба — народные артисты России.
Как рассказала источнику председатель профильной комиссии Любовь Колесникова, предварительные списки патриотических песен уже составлены, но пока не утверждены. Сейчас они направлены на согласование в министерство образования и науки Самарской области.
Самарская инициатива пока единственная в своем роде, но Любовь Колесникова надеется, что она станет "общероссийской тенденцией".
Авторы самарской инициативы подчеркивают: музыкальное воспитание приобретает особое значение в свете целей и задач укрепления национальной идентичности и формирования чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Тем более что в соответствии с обновленными ФГОС учебный предмет "Музыка" является обязательным для изучения и преподается в начальной школе с 1-го по 4-й класс включительно, в основной школе — с 5-го по 8-й класс не менее одного академического часа в неделю.
"Главная наша задача — это воспитание патриотизма, — говорит Татьяна Бодрова. — Нам нужно воспитать ребенка, который любит Россию, готов ее защищать и работать на ее благо. Я думаю, что патриотические песни будут серьезно воспитывать ребят".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.