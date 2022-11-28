В Самарской области усиливают патриотическое воспитание в школах патриотическими песнями, которые будут разучиваться и исполняться на уроках музыки, пишет "Самарское обозрение".

Репертуар сейчас дорабатывается и согласовывается в региональном министерстве образования и науки. Причем это будут песни не только военных лет, но и о дружбе и любви.

В российских школах с 1 сентября 2022 г. каждый понедельник теперь начинается с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна. Сделано это для поднятия уровня патриотизма у школьников и их личностного развития.

В Самарской области теперь помимо исполнения гимна России в школах будут разучивать и другие патриотические песни. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Общественной палаты региона по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений. Заседание было посвящено проблемным вопросам, связанным с преподаванием уроков музыки в общеобразовательных учреждениях, и по его итогам общественники пришли к выводу, что современной школе необходим патриотический песенный репертуар. Чтобы сформировать такой перечень, была даже создана специальная рабочая группа, в которую вошли в том числе председатель Самарской областной организации Союза композиторов России Марк Левянт и художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков, оба — народные артисты России.

Как рассказала источнику председатель профильной комиссии Любовь Колесникова, предварительные списки патриотических песен уже составлены, но пока не утверждены. Сейчас они направлены на согласование в министерство образования и науки Самарской области.

Самарская инициатива пока единственная в своем роде, но Любовь Колесникова надеется, что она станет "общероссийской тенденцией".

Авторы самарской инициативы подчеркивают: музыкальное воспитание приобретает особое значение в свете целей и задач укрепления национальной идентичности и формирования чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Тем более что в соответствии с обновленными ФГОС учебный предмет "Музыка" является обязательным для изучения и преподается в начальной школе с 1-го по 4-й класс включительно, в основной школе — с 5-го по 8-й класс не менее одного академического часа в неделю.

"Главная наша задача — это воспитание патриотизма, — говорит Татьяна Бодрова. — Нам нужно воспитать ребенка, который любит Россию, готов ее защищать и работать на ее благо. Я думаю, что патриотические песни будут серьезно воспитывать ребят".