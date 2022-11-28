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Страхование Финансы

Калининградский филиал ВСК — лауреат премии "Финансовый Престиж"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Калининградский филиал Страхового Дома ВСК стал лауреатом IX региональной премии "Финансовый Престиж" за "Лучшее клиентское обслуживание в секторе Страховые компании".

Премия "Финансовый престиж" входит в комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации, и содействует повышению качества финансовых услуг.

Это первая в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок региональных Экспертных советов.

Рейтинг строится на основе народных оценок и отзывов о качестве работы финансовых организаций.

"Для нас важно, что жители региона дали высокую оценку сервисам Страхового Дома ВСК. Полученная награда подтверждает верный выбор стратегии развития компании, где одним из приоритетных направлений является забота о клиентах и высоких стандартах качества их обслуживания. Уверен, что в будущем процесс цифровой трансформации сделает уровень услуг ВСК еще лучше", — отметил Антон Майстрик, директор Калининградского филиала Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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