Тело женщины обнаружено при тушении пожара в Новокуйбышевске

В воскресенье, 27 ноября, примерно в 12:06 произошел пожар на ул. Калинина, 7 "Б" в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на кухне на площади 7 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 10 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 12:32.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 51-летней женщины, а всего из здания было эвакуировано восемь человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.