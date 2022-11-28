"Ворвался к няне с ребенком": в Самарской области не стали наказывать "дебошира", напугавшего несколько семей

Жители Самарской области просят разобраться в странной истории с проникновением в дом.

ЧП произошло в с. Подстепки Ставропольского района. Здесь в частном доме живут супруги Беляевы с двумя детьми. Периодически к ним приходила няня и сидела с одним из детей. Так было и в августе 2021 года.

"Около 9 часов утра позвонила няня и рассказала, что в дом проник неизвестный, причины выяснить не удалось. Няня сказала, что ей удалось выпроводить незнакомца из дома, но он остался на участке. Я попросил няню выйти и дать мужчине телефон. Незнакомец кричал, что никуда не уйдет и угрожал избиением", — рассказывал позже глава семьи.

Глава семьи позвонил соседу, тот ответил, что неадекватный незнакомец сначала пытался вломиться в его дом, пинал его калитку и ворота. Ворваться не удалось. Тогда незнакомец отправился в дом Беляевых.

Няня при следующем звонке рассказала, что незнакомец продолжает буйство во дворе: пинает дверь и мусорные баки. Потом мужчина, который по мнению няни и соседей был пьян, сел в Mercedes

хозяйки дома, сорвал с себя майку и стал кричать, что машина его и он всех "посадит". Из путанной брани стало ясно, что мужчина думает о какой-то девушке, которая, по его мнению, могла жить поблизости. Няня также сказала, что позвонила в полицию, но пока ситуация существенно не изменилась.

Тогда глава семьи позвонил своему водителю, который жил неподалеку. Тот поехал на место и потребовал, чтоб "дебошир" покинул двор. Незнакомец отказался, подпер калитку во двор мусорным баком. На помощь водителю пришли очевидцы. Они выбили дверь, чтоб попасть на территорию. Тогда незваный гость представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что у всех будут очень большие проблемы, если его не отпустят. Позже прибыли полицейские.

Впрочем правоохранители решили дебошира не наказывать.

"Сама по себе ситуация является малозначительной, не представляющей общественной опасности и, соответственно, в данном случае отсутствует состав преступления предусмотренного статьей 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)", — решил следователь.

Адвокат потерпевших Юрий Лазарев же говорит: решение намерены обжаловать и добиваться справедливости.