"Ворвался к няне с ребенком": в Самарской области не стали наказывать "дебошира", напугавшего несколько семей

Жители Самарской области просят разобраться в странной истории с проникновением в дом.
ЧП произошло в с. Подстепки Ставропольского района. Здесь в частном доме живут супруги Беляевы с двумя детьми. Периодически к ним приходила няня и сидела с одним из детей. Так было и в августе 2021 года.
"Около 9 часов утра позвонила няня и рассказала, что в дом проник неизвестный, причины выяснить не удалось. Няня сказала, что ей удалось выпроводить незнакомца из дома, но он остался на участке. Я попросил няню выйти и дать мужчине телефон. Незнакомец кричал, что никуда не уйдет и угрожал избиением", — рассказывал позже глава семьи.
Глава семьи позвонил соседу, тот ответил, что неадекватный незнакомец сначала пытался вломиться в его дом, пинал его калитку и ворота. Ворваться не удалось. Тогда незнакомец отправился в дом Беляевых.
Няня при следующем звонке рассказала, что незнакомец продолжает буйство во дворе: пинает дверь и мусорные баки. Потом мужчина, который по мнению няни и соседей был пьян, сел в Mercedes
хозяйки дома, сорвал с себя майку и стал кричать, что машина его и он всех "посадит". Из путанной брани стало ясно, что мужчина думает о какой-то девушке, которая, по его мнению, могла жить поблизости. Няня также сказала, что позвонила в полицию, но пока ситуация существенно не изменилась.
Тогда глава семьи позвонил своему водителю, который жил неподалеку. Тот поехал на место и потребовал, чтоб "дебошир" покинул двор. Незнакомец отказался, подпер калитку во двор мусорным баком. На помощь водителю пришли очевидцы. Они выбили дверь, чтоб попасть на территорию. Тогда незваный гость представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что у всех будут очень большие проблемы, если его не отпустят. Позже прибыли полицейские.
Впрочем правоохранители решили дебошира не наказывать.
"Сама по себе ситуация является малозначительной, не представляющей общественной опасности и, соответственно, в данном случае отсутствует состав преступления предусмотренного статьей 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)", — решил следователь.
Адвокат потерпевших Юрий Лазарев же говорит: решение намерены обжаловать и добиваться справедливости.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.