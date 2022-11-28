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В Самаре на форуме многодетных семей обсудят роль женщины в современном мире Виктор Кудряшов принял участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков На заседании областного штаба по энергобезопасности обсудили работу в сложных погодных условиях В правительстве Самарской области обсудили реализацию региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение"

Облправительство Власть и политика

В Самаре на форуме многодетных семей обсудят роль женщины в современном мире

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в среду, 30 ноября, состоится форум многодетных семей "Социальные роли женщины в современном мире: мать, жена, профессионал, общественный деятель…".

Форум многодетных семей соберет на одной площадке экспертов, специалистов, представителей общественных организаций, органов государственной власти и представителей успешных многодетных семей города.

Форум многодетных семей Самары проходит уже 3 раз и охватил уже более 150 участников. Среди приглашенных гостей представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара, председатель Самарской региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям "Большая семья" Ольга Орлова, директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Елена Букина, председатель правления Регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" в Самарской области Мария Матанцева, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области Константин Доладов.

Участники форума обсудят лучшие социальные практики по повышению качества жизни семей с детьми, вопросы репродуктивного и психологического здоровья населения, а также роль женщины в общественном движении.

Гости форума смогут посетить музей Дворца ветеранов, поучаствовать в мастер-классах, пройти психологический тренинг, для многодетных семей внутригородских районов пройдет квиз на тему "Роль женщины в истории, литературе и современном мире".

Также в ходе форума пройдет награждение многодетных матерей знаком отличия "Материнская доблесть". Мероприятие начнется в 10.30 на ул. Мориса Тореза, 103А.

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Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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