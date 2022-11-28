В Самаре на форуме многодетных семей обсудят роль женщины в современном мире

В Самаре в среду, 30 ноября, состоится форум многодетных семей "Социальные роли женщины в современном мире: мать, жена, профессионал, общественный деятель…".
Форум многодетных семей соберет на одной площадке экспертов, специалистов, представителей общественных организаций, органов государственной власти и представителей успешных многодетных семей города.
Форум многодетных семей Самары проходит уже 3 раз и охватил уже более 150 участников. Среди приглашенных гостей представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара, председатель Самарской региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям "Большая семья" Ольга Орлова, директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Елена Букина, председатель правления Регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" в Самарской области Мария Матанцева, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области Константин Доладов.
Участники форума обсудят лучшие социальные практики по повышению качества жизни семей с детьми, вопросы репродуктивного и психологического здоровья населения, а также роль женщины в общественном движении.
Гости форума смогут посетить музей Дворца ветеранов, поучаствовать в мастер-классах, пройти психологический тренинг, для многодетных семей внутригородских районов пройдет квиз на тему "Роль женщины в истории, литературе и современном мире".
Также в ходе форума пройдет награждение многодетных матерей знаком отличия "Материнская доблесть". Мероприятие начнется в 10.30 на ул. Мориса Тореза, 103А.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.