В Самаре на форуме многодетных семей обсудят роль женщины в современном мире

В Самаре в среду, 30 ноября, состоится форум многодетных семей "Социальные роли женщины в современном мире: мать, жена, профессионал, общественный деятель…".

Форум многодетных семей соберет на одной площадке экспертов, специалистов, представителей общественных организаций, органов государственной власти и представителей успешных многодетных семей города.



Форум многодетных семей Самары проходит уже 3 раз и охватил уже более 150 участников. Среди приглашенных гостей представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара, председатель Самарской региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям "Большая семья" Ольга Орлова, директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Елена Букина, председатель правления Регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" в Самарской области Мария Матанцева, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области Константин Доладов.



Участники форума обсудят лучшие социальные практики по повышению качества жизни семей с детьми, вопросы репродуктивного и психологического здоровья населения, а также роль женщины в общественном движении.



Гости форума смогут посетить музей Дворца ветеранов, поучаствовать в мастер-классах, пройти психологический тренинг, для многодетных семей внутригородских районов пройдет квиз на тему "Роль женщины в истории, литературе и современном мире".



Также в ходе форума пройдет награждение многодетных матерей знаком отличия "Материнская доблесть". Мероприятие начнется в 10.30 на ул. Мориса Тореза, 103А.