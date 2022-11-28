Дмитрий Азаров поручил проверить организацию работы вахтовых автобусов в Самарской области

В понедельник, 28 ноября, на оперативном еженедельном совещании губернатор Дмитрий Азаров поручил провести дополнительные проверки по обеспечению безопасности при перевозках вахтовыми автобусами. Глава региона поставил задачу обеспечить на системной основе контроль за соблюдением предприятиями, работающих на территории Самарской области, всех необходимых требований.

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, 22 ноября рано утром в Шигонском районе перевернулся вахтовый автобус "ПАЗ". Как пояснил и.о. начальника МЧС по Самарской области Алексей Степанов, в результате ДТП погибших нет, пострадавшие направлены в медицинские учреждения области.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской Иван Пивкин дополнил, что сейчас предприятие, которое организовывало перевозку своих рабочих-вахтовиков, проводит служебное расследование: "Мы максимально оказали им содействие. Точка зрения ГИБДД: причина аварии - превышение скорости. Было где-то 6 утра, пустая дорога. Нанятый водитель имеет на счету неоднократные нарушения ПДД".

Губернатор поставил задачу руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александру Винникову совместно с ГИБДД провести дополнительные проверки по организации в регионе работы вахтовых автобусов. Министру промышленности и торговли Самарской области Андрею Шамину поручено подготовить перечень предприятий, работающих в регионе и приглашающих специалистов вахтовым методом.

"Этот случай должен подтолкнуть к подобного рода контрольной работе. Как водитель, у которого неоднократные нарушения ПДД, до сих пор находится за рулем автобуса? Там, где вахтами возят, значит, надо водителей отдельно проверить. И, естественно, на самих предприятиях запросить - тех, кто нанимает водителей и услуги эти предоставляет. Попрошу организовать такую работу на системной основе", - поручил Дмитрий Азаров.