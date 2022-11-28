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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк "Автобазы ПСК"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал автопарк Государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края" полисами ОСАГО.

Защита действует до декабря 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены свыше 30 транспортных средств. В программу входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость контракта составила 380 151,91 (Триста восемьдесят тысяч сто пятьдесят один рубль 91 коп.).

"При использовании автотранспорта может возникнуть риск наступления аварии. Поэтому важно иметь защиту на случай непредвиденных ситуаций. ВСК всегда ответственно выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и поможет оперативно возместить убытки", — отметил Андрей Васильев, директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК.

ГКУ "Автобаза ПСК" осуществляет транспортное обслуживание Губернатора Ставропольского края, Думы Ставропольского края и ее аппарата, правительства Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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