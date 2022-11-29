Администрация Тольятти выставила на торги Кунеевский рынок за 30 млн рублей

Администрация Тольятти выставила на аукцион 261 тыс. акций АО Рынок "Кунеевский", что составляет 100% уставного капитала компании. Номинальная стоимость каждой акции — 100 рублей.
Начальная цена лота — 30 млн рублей. Прием заявок продлится до 21 декабря, а уже через неделю пройдет аукцион на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ".
Напомним, обсуждение приватизации Кунеевского рынка еще в 2019 г. оборачивалось скандалом в городской думе. В этом году дума согласовала продажу акций.
Рынок "Кунеевский" находится на ул. Лизы Чайкиной и занимает участок площадью 0,9 га. С 1996 г. им управляло муниципальное предприятие, которое в апреле 2021 г. было реорганизовано в акционерное общество.
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