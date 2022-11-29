Гандбольная "Лада" обыграла "Ставрополье" - 35:25

В своем 15-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Ставрополе "Лада" нанесла поражение "Ставрополью" — 35:25 (24:12).

Всю игру, за исключением одного эпизода, просидели в запасе три полевых игрока из числа ключевых — Ольга Фомина, Валерия Кирдяшева и Валентина Рахмаева, которые до этого несли на себе основную нагрузку в эпической битве в Ростове-на-Дону.

В начале 6-й минуты мяч после размашистой комбинации и выверенного броска Анастасии Зотиной при счете 1:5 вроде бы четко летел в сетку "Лады" с рикошетом от пола, но отскочил от него не по инерции в ворота, а… в противоположную сторону, заставив опешить и зрителей, и игроков.

На 19-й минуте попытка хозяев приклеить в Веронике Никитиной персонального сторожа вызвала у наставницы гостей Екатерины Маренниковой моментальную реакцию. Она вместо своего 14-го номера направила в атаку Дарью Милову, впервые выскочившую на площадку. Молодую девушку никто и не подумал плотно опекать, и та незамедлительно открыла счет своим голам — 6:16.

Двойное превосходство в дюжину мячей, достигнутое к перерыву, умиротворило волжанок. На старте второй половины они дали слабину. Подпустили к себе соперниц на дистанцию в "плюс 8", после чего вновь провели короткий мастер-класс. Новый импульс "Ладе" дал семиметровый, реализованный Кирдяшевой, которая единственный раз вышла на площадку¸ чтобы пробить пенальти. Больше у волжанок не было "семериков". Быстро после этого восстановив статус-кво размером в "плюс 12", наши снова обороты сбавили. Просто потому, что доигрывать на максимуме у них не было нужды.