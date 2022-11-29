Гандбольная "Лада" обыграла "Ставрополье" - 35:25

В своем 15-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Ставрополе "Лада" нанесла поражение "Ставрополью" — 35:25 (24:12).
Всю игру, за исключением одного эпизода, просидели в запасе три полевых игрока из числа ключевых — Ольга Фомина, Валерия Кирдяшева и Валентина Рахмаева, которые до этого несли на себе основную нагрузку в эпической битве в Ростове-на-Дону.
В начале 6-й минуты мяч после размашистой комбинации и выверенного броска Анастасии Зотиной при счете 1:5 вроде бы четко летел в сетку "Лады" с рикошетом от пола, но отскочил от него не по инерции в ворота, а… в противоположную сторону, заставив опешить и зрителей, и игроков.
На 19-й минуте попытка хозяев приклеить в Веронике Никитиной персонального сторожа вызвала у наставницы гостей Екатерины Маренниковой моментальную реакцию. Она вместо своего 14-го номера направила в атаку Дарью Милову, впервые выскочившую на площадку. Молодую девушку никто и не подумал плотно опекать, и та незамедлительно открыла счет своим голам — 6:16.
Двойное превосходство в дюжину мячей, достигнутое к перерыву, умиротворило волжанок. На старте второй половины они дали слабину. Подпустили к себе соперниц на дистанцию в "плюс 8", после чего вновь провели короткий мастер-класс. Новый импульс "Ладе" дал семиметровый, реализованный Кирдяшевой, которая единственный раз вышла на площадку¸ чтобы пробить пенальти. Больше у волжанок не было "семериков". Быстро после этого восстановив статус-кво размером в "плюс 12", наши снова обороты сбавили. Просто потому, что доигрывать на максимуме у них не было нужды.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!