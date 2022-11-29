С космодрома Плесецк успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическим аппаратом

В понедельник, 28 ноября, с космодрома Плесецк боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

После старта ракета-носитель "Союз-2.1б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2564".

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.