BMW горел ночью на ул. Осипенко в Самаре

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Во вторник, 29 ноября, в 4:07 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 41 на ул. Осипенко в Ленинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.