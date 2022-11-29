Тело мужчины найдено при тушении частного дома в Сызрани

В понедельник, 28 ноября, примерно в 6:51 произошел пожар на ул. Новолинейная, 52 в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в частном доме на площади 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 27 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы и шесть единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 7:23.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.