В поле в Красноармейском районе загорелся комбайн

В понедельник, 28 ноября, в 18:34 в поле у с. Арсентьевка с. п. Волчанка в Красноармейском районе загорелся моторный отсек комбайна "Прилесье-10", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении сельхозмашины участвовали три человека, которые ликвидировали пожар в 19:04.

Причина пожара устанавливается.