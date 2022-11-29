Начальник участковых Самарской области рассказал, как найти своего участкового

Во вторник, 29 ноября, прямую линию с жителями Самарской области провел начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Самарской области Андрей Казаков. В частности, он рассказал, как найти своего участкового.

Для этого нужно зайти на сайт ГУ МВД по Самарской области и найти раздел "Ваш участковый". Там, по своему домашнему адресу, можно получить контакты искомого сотрудника полиции.

"Наиболее сложная работа у участковых в части количества обращений граждан - в Самаре и Тольятти, то есть в крупных городах. С увеличением расстояния от областного центра и от Тольятти, напряженность падает. Наблюдается меньше заявлений, у участковых больше времени и возможностей работать на административном участке. В целом по Самаре ситуация достаточно сложная и в Кировском районе, и в Промышленном, и в Советском, но сказать, что какой-то из районов является наиболее криминогенно опасным, где нельзя выйти ночью, - нельзя", - отметил также Андрей Казаков.